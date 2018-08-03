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الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:43 م
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شرم الشيخ تبدأ استقبال الوفود المشاركة باجتماع محافظى البنوك المركزية الإفريقية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:18 م
شرم الشيخ تبدأ استقبال الوفود المشاركة باجتماع محافظى البنوك المركزية الإفريقية إستقبال الوفود الافريقية بشرم الشيخ
كتب أحمد يعقوب
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بدأت اللجنة المنظمة للاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقى بالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، من وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والبنك المركزى فى استقبال الوفود من الدول الأفارقة لدى، وصولهم إلى مطار شرم الشيخ.

 

فيستضيف البنك المركزى المصرى لأول مرة فى مصر الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 أغسطس 2018.

 

يأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادي، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وكافة الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

وبالنيابة عن رئيس الجمهورية، سيقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بافتتاح أعمال الندوة السنوية لمجلس المحافظين يوم 8 أغسطس 2018 وإلقاء كلمة أمام الحضور تمهيداً لبدء الاجتماعات رسمياً، والتى تعد واحدة من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية، نظراً لمستوى التمثيل الرفيع للحضور (محافظى البنوك المركزية الأعضاء)، ومشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقى وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطى الفيدرالى نيويورك، والبنك المركزى الأوروبى، والكوميسا، وغيرها.

 

وتناقش الندوة عدداً من القضايا المهمة منها أثر تراجع علاقات البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالى والنمو الاقتصادى فى أفريقيا، وتدفقات رأس المال غير المشروعة فى أفريقيا والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة.

 

وتضم جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى عضويتها حالياً 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية، ويتكون الهيكل التنظيمى للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان: شمال – جنوب – وسط – شرق – غرب، وتضم اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا إلى جانب البنك المركزى المصرى البنوك المركزية لكل من السودان، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، تونس، والمغرب.

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