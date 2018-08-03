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شاهد فى دقيقة.. الاستفزاز القطرى لدول الخليج لا يتوقف

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:14 م
شاهد فى دقيقة.. الاستفزاز القطرى لدول الخليج لا يتوقف تميم بن حمد واردوغان
كتبت إسراء أحمد فؤاد
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لا تتوقف إمارة قطر على استفزاز دول الخليج العربى والتدخل فى سياساتهم عبر ذراعها الإعلامى قناة الجزيرة، ورغم أنه كان هناك مطالب واضحة وضعها الرباعى العربى من أجل العودة عن قرار المقاطعة إلى أن الدوحة أصرت على السير فى الطريق الخطأ، وتجاهل نداءات الجيران والاستمرار فى دورها المشبوه. 
 
فى الفيديو التالى يوضح "اليوم السابع" كيف اختارت قطر التصعيد بدلاً من العودة للصف العربى، وأصرت على السير فى طريق إثارة الفتن والأزمات عن طريق قناة الجزيرة بدلًا من العودة إلى الصف العربى ودعم الأشقاء. 
 

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لاستفزاز القطرى




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