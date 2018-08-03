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سيدة تقتل فلاحا حاول اغتصبها تحت تهديد السلاح فى منزلها بقرية بالشرقية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:12 م
سيدة تقتل فلاحا حاول اغتصبها تحت تهديد السلاح فى منزلها بقرية بالشرقية اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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كشفت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر بالشرقية، اليوم، غموض العثور على جثة فلاح بجوار ترعة أبوعريضة، دائرة المركز به 3 طعنات متفرقة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وإخطار نيابة الحسينية للتحقيق، برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.
 
كان تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية يفيد وصول" السيد م م ق" 56 سنة فلاح، مقيم عزبة 3  رمسيس مركز صان الحجر، للمستشفى العام جثة هامدة، وتبين إصابته بـ 3 طعنات، وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر لموقع الحادث، لكشف ملابساته.
 
وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد أحمد عبد العزيز، رئيس مباحث صان الحجر، قيام " دعاء ال ع" 20 سنة ربة منزل، مقيمة رمسيس صان الحجر، بارتكاب واقعة القتل، والتخلص من الجثة بمساعدة زوجها" محمد ع م" 24 سنة.
 
وكشفت التحقيقات، أن الزوجين يقيمان بمنزل إيجار بالطابق الأرضى ملك المجنى عليه، منذ شهر، وأن المجنى عليه حاول منذ 20 يوما معاكسة الزوجة، فصدته، وأول أمس، استغل تواجد زوجها بالعمل وتواجدهما بمفردها بالمنزل، وطرق بابها وعندما فتحت الباب وضع سلاح أبيض مطواة على رقبتها، وحاول اغتصابها بالقوة، بعد صفعها على رأسها، وعندما فاقت قامت بقتله بالسكين وإصابته بـ 3 طعنات وتخلصت من الجثة بجوار ترعة بالقرية، وتخلصت من سلاح الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
 

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