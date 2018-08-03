سقوط 3 متهمين بحوزتهم 240 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة
وكانت معلومات سرية وردت لضباط الادارة العامة لمكافحة
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبط المتهمين حال قيادتهم السيارتين المشار إليهما بطريق ( الإسماعيلية – السويس) بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزتهم ( 96 لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر ، وزنت جميعها 240 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى، من متحصلات الإتجار، والسيارتين والهواتف لتسهيل عملية النقل والترويج.
تم التحفظ على المتهمين والسياراتين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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