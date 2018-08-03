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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:50 م
خالد صلاح
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سقوط 3 متهمين بحوزتهم 240 كيلو بانجو فى الإسماعيلية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:04 م
سقوط 3 متهمين بحوزتهم 240 كيلو بانجو فى الإسماعيلية بانجو _أرشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء محاولة تهريب كمية من مخدر البانجو تنزن حوالى 240 كيلو بانجو قبل توزيعها على التجار والمدمنين و القبض على 3 متهمين حال قيامهم بتهريبها على طريق الإسماعيلية / السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

وكانت معلومات سرية وردت لضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء مفادها قيام كلا من  المتهم "محمد.أ.أ "50 عاما عاطل ، سبق إتهامه فى قضية "سلاح أبيض" والمتهم "خيرى.ط.خ " 27 عاما سائق - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، قائد السيارة رقم" ط ص ن  2941"والمتهم "الأنصارى.م.م " 37 عاما – سائق – سبق إتهامه فى 3 قضايا آخرهم قضية "تبديد" بنقل وتهريب مواد مخدرة من محافظة سيناء مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة رقم (ط د س – 3581 ) ، قيادة المتهم الثالث لترويجها على المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن ضبط المتهمين حال قيادتهم السيارتين المشار إليهما بطريق ( الإسماعيلية – السويس) بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية ، وبحوزتهم ( 96 لفافة كبيرة من نبات البانجو المخدر ، وزنت جميعها 240 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 4 هواتف محمولة).

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى، من متحصلات الإتجار، والسيارتين والهواتف لتسهيل عملية النقل والترويج.

 تم التحفظ على المتهمين والسياراتين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة  الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

  

 


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