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سفر وعودة 1554 مصريا وليبيا و 338 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:20 م
سفر وعودة 1554 مصريا وليبيا و 338 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم -أرشيفية
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1554 مصريا وليبيا و 338 شاحنات، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 1195 إلى الجانب الليبي، بينهم  266مصريا و929 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 359 بينهم 294 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 65 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 412 ألف و 671 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 146شاحنة محملة بالبضائع وعودة 192 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 


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