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روسيا توزع 47 طنا من المساعدات الإنسانية على المدنيين بسوريا

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:11 م
روسيا توزع 47 طنا من المساعدات الإنسانية على المدنيين بسوريا مساعدات إنسانيه- أرشيفية
أ ش أ
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أعلن المركز الروسى للمصالحة بين الاطراف المتنازعة فى سوريا أنه وزع 47 طنا من المساعدات الإنسانية إلى الدولة التى مزقتها الحرب الأهلية خلال أسبوع واحد.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الانجليزية، اليوم الجمعة، إلى المركز قوله إن السكان المحليين تسلموا ما يزيد على 47 طنا من المساعدات على شكل مواد غذائية وأدوية عبر 6 عمليات إغاثة نُفذت على مدار أسبوع واحد فقط.

ووفر المركز مساعدات طبية إلى ما يزيد على 500 سورى فى الفترة ذاتها مشيرا إلى أن 1446 لاجئا سوريا عادوا إلى منازلهم التى هجروها فى سبتمبر 2015.

 

 


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