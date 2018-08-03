رجال إطفاء من أستراليا ونيوزيلندا يساعدون فى إخماد حرائق غابات أمريكا

(رويترز)

انطلق رجال إطفاء من أستراليا ونيوزيلندا من سيدنى اليوم الجمعة فى مهمة لمساعدة الفرق المنهكة التى تكافح حرائق الغابات العنيفة فى شمال غرب الولايات المتحدة.

وقالت أجهزة الإطفاء الأسترالية إن الفرقة المكونة من نحو 100 رجل إطفاء توجهت إلى الولايات المتحدة بعد أن زادت شدة الرياح فى الجبال الواقعة إلى الشمال من سكرامنتو حيث تستعر حرائق شديدة ضمن 100 حريق فى أنحاء 13 ولاية بغرب البلاد.

وأخطر هذه الحرائق هو حريق (كار فاير) الذى بدأ قبل 11 يوما، وأذكته المزروعات الظمآنة بسبب الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وأسفر الحريق عن مقتل ستة أشخاص وحول 1555 مبنى إلى أنقاض ويحتل المركز السادس بين أكثر حرائق الغابات إلحاقا للدمار المسجلة فى كاليفورنيا.