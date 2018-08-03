رئيس نادى بنى عبيد يتقدم بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية ضد رئيسة المدينة

الدقهلية شريف الديب

تقدم الدكتور هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد بمحافظة الدقهلية بطلب إلى مأمور مركز شرطة بنى عبيد للحصول على تصريح لتنظيم وقفة سلمية أمام مجلس مدينة بنى عبيد يوم الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، لإقالة رئيسة المدينة المهندسة رابحة دياب.

واتهم رضوان فى المذكرة التى تقدم بها إلى مركز شرطة بنى عبيد رئيسة مجلس المدينة إنها جاءت لوقف جميع مشروعات التنمية فى بنى عبيد، موضحًا أنه حاول لمدة تزيد عن 3 شهور تفادى هذه الوقفة ولكن الأمور ساءت.

وعلى جانب آخر، رفض عدد من أهالى بنى عبيد الدعوة، مؤكدين أن رئيسة المدينة لا تتأخر عن الجميع وتتفانى فى عملها دون البحث عن تسليط الأضواء على ما تنجزه منذ قدومها خلال الفترة القصيرة التى تولت فيها رئاسة مركز ومدينة بنى عبيد.