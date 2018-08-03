دواوين الوزارات × 24 ساعة..الأوقاف تبدأ حملتها لتوعية الحجاج بكافة الموانئ

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

"الصحة" عن بيع أدوية انفلونزا مغشوشة بالصيدليات: لم يثبت تداولها حتى الآن

وزارة التموين:

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

وزارة التضامن الاجتماعى:

"التضامن": انتظام عمليات صرف معاشات أغسطس فى اليوم الأول والثانى

غادة والى: منح 2400 حالة اجتماعية ومرضية معاشات استثنائية

وزارة التربية والتعليم:

"أمهات مصر": سنرفع القبعة لوزارة التعليم إذا قضت على الدروس الخصوصية

وزارة الإسكان:

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صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لتطوير منطقة سور مجرى العيون

"الإسكان" تكشف تفاصيل كراسة شروط حجز 18590 وحدة "إسكان اجتماعى حر"

وزارة الأوقاف:

صور.. مختار جمعة: الأوقاف تبدأ حملتها الدعوية لتوعية الحجاج فى كافة الموانئ

وزارة النقل:

وزارة النقل تعلن نجاح تجربة التحميل بمحور طما أعلى النيل بسوهاج

وزير النقل يستقبل السفير الإيطالى بالقاهرة لبحث التعاون فى تطوير السكك الحديدية

وزارة الزراعة:

"الخدمات البيطرية" توضح حقيقة صورة النسناس المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

وزارة التعليم العالى:

"التعليم العالى": 45 ألف طالب وطالبة تقدموا بطلبات تقليل الاغتراب حتى الآن

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

وزارة الكهرباء:

"كهرباء مصر": انتهاء تجهيز محطة بنبان 2 لربط أول محطة طاقة شمسية فى ديسمبر

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: القيادة السياسية تدرك أن العمال أساس تقدم الدولة

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

وزيرة الهجرة: أعتمد على شباب الجيل الثانى والثالث فى توصيل صورة مصر للخارج

نبيلة مكرم: أرقامى متواجدة مع كل الجاليات المصرية بالخارج وأرد عليهم شخصيًا