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الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:03 ص
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دبلوماسى يمنى يؤكد التزام حكومة بلاده بمبادرات السلام

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:41 ص
دبلوماسى يمنى يؤكد التزام حكومة بلاده بمبادرات السلام الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي
وكالات
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جدد سفير اليمن لدى بروكسل رئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبى محمد طه مصطفى، اتهام بلاده لإيران بتزويد مليشيا الحوثى الانقلابية بالمال والسلاح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح مصطفى خلال لقائه مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى جهاز العمل الخارجى الأوروبى فرناندو جنتلينى ومديرة إدارة الجزيرة العربية والعراق روز جيلي، تدخل إيران فى الشأن الداخلى لليمن من خلال دعم المليشيا الانقلابية بالمال والسلاح والخبراء فى المجالين العسكرى والسياسى ، لافتًا الانتباه إلى تقرير لجنة الخبراء الدولية حول تزويد إيران للمليشيات بالصواريخ وطائرات الدرون .

وأكد وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التزام حكومة بلاده بمبادرات السلام فى إطار المرجعيات الثلاث .

وأشار المسؤول الأوروبى من جهته إلى التزام الاتحاد الأوروبى بمواصلة تقديم الدعم فى المجال الإنسانى ودعم المبعوث الأممى فى مهمته وتطلع الاتحاد الأوروبى لعودة الأمن والسلام والاستقرار إلى ربوع اليمن .

 


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