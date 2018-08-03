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خليك ناصح واهرب من الوقوع فى كابوس الطلاق.. تعرف على الطريقة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:00 ص
خليك ناصح واهرب من الوقوع فى كابوس الطلاق.. تعرف على الطريقة محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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اليوم السابع يرصد بعض المشاكل التي وصفتها محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات كأسباب لانتشار الطلاق بمصر بـ2018.

 

1- خصص وقت لأسرتك وقاطع وسائل التواصل الاجتماعى، حيث رصدت المحاكم  تحتل الخلافات الناتجة إدمان وسائل الاتصال الحديثة نسبة كبيرة بعد أن أحداث خلل جسيم فى العلاقات الزوج لتصل إلى 15%.

 

2- لا تجبر زوجتك على الإنفاق غصبا وشاركها فى المسئولية، احتلت الخلافات المادية نصيب الأسد من الخلافات الزوجية وإجبار الأزواج الزوجات على الإنفاق وسلب رواتبهم بالكامل بـ55%.

 

 

3- حافظ على تجدد العلاقة الزوجية.. تدهور العلاقة الجنسية بين الزوجين يؤدى إلى طلب 22% من الزوجات للخلع.

 

 

4-لا تفشى أسرار زوجتك وممنوع تدخل الحموات الفاتنات فى علاقتكم.. أشغال فتيل الخلافات الزوجية وفق تقرير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية سبب 90% من حالات الطلاق والخلع وفق عينات عشوائية.

 

 

5-أهتموا بالمظهر والنظافة.. وفى الإطار نفسه رصدت محكمة الأسرة بإمبابة أن 22% من الخلافات التى تطورت لترك الزوجات المنزل ترجع إلى إهمال طرفى الزواج فى مظهرهم وشكل أجسادهم والتهرب من قضاء الوقت بالمنزل والشعور بالملل وعدم استمرار الحب بينهما لأكثر من سنة.

 

 

6-أختاروا شريك الحياة بتأنى.. تشير الدراسات  إلى أن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق فى السنة الأولى لتكشف الأرقام لم تتعدى مدد الزواج فى 40% من الدعاوى 30 يوم - 12 شهر كحد أدنى.

 

 

 7- المودة والرحمة والتفاهم  أساس الزواح الناجح .. الإحصائيات أكدت تعرض 35% من للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن، و69% من الزوجات يتعرضن للضرب فى حالة رفضهن معاشرة الزوج و40% يتم ضربهن فى حالة الرد على الزوج بلهجة لا تعجبه.

 

 

8- الحياة مش شغل بس.. رصدت محكمة الأسرة 860 دعوى بسبب إنشغال الأزواج فى العمل فى أكثر من وظيفة طوال الوقت وعدم الاهتمام بأسرهم.

 

 

 


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