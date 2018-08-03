خليك ناصح واهرب من الوقوع فى كابوس الطلاق.. تعرف على الطريقة

كتبت أسماء شلبى

اليوم السابع يرصد بعض المشاكل التي وصفتها محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات كأسباب لانتشار الطلاق بمصر بـ2018.

1- خصص وقت لأسرتك وقاطع وسائل التواصل الاجتماعى، حيث رصدت المحاكم تحتل الخلافات الناتجة إدمان وسائل الاتصال الحديثة نسبة كبيرة بعد أن أحداث خلل جسيم فى العلاقات الزوج لتصل إلى 15%.

2- لا تجبر زوجتك على الإنفاق غصبا وشاركها فى المسئولية، احتلت الخلافات المادية نصيب الأسد من الخلافات الزوجية وإجبار الأزواج الزوجات على الإنفاق وسلب رواتبهم بالكامل بـ55%.

3- حافظ على تجدد العلاقة الزوجية.. تدهور العلاقة الجنسية بين الزوجين يؤدى إلى طلب 22% من الزوجات للخلع.

4-لا تفشى أسرار زوجتك وممنوع تدخل الحموات الفاتنات فى علاقتكم.. أشغال فتيل الخلافات الزوجية وفق تقرير مكاتب تسوية المنازعات الأسرية سبب 90% من حالات الطلاق والخلع وفق عينات عشوائية.

5-أهتموا بالمظهر والنظافة.. وفى الإطار نفسه رصدت محكمة الأسرة بإمبابة أن 22% من الخلافات التى تطورت لترك الزوجات المنزل ترجع إلى إهمال طرفى الزواج فى مظهرهم وشكل أجسادهم والتهرب من قضاء الوقت بالمنزل والشعور بالملل وعدم استمرار الحب بينهما لأكثر من سنة.

6-أختاروا شريك الحياة بتأنى.. تشير الدراسات إلى أن الزواج السريع يقف خلف سرعة الطلاق فى السنة الأولى لتكشف الأرقام لم تتعدى مدد الزواج فى 40% من الدعاوى 30 يوم - 12 شهر كحد أدنى.

7- المودة والرحمة والتفاهم أساس الزواح الناجح .. الإحصائيات أكدت تعرض 35% من للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن، و69% من الزوجات يتعرضن للضرب فى حالة رفضهن معاشرة الزوج و40% يتم ضربهن فى حالة الرد على الزوج بلهجة لا تعجبه.

8- الحياة مش شغل بس.. رصدت محكمة الأسرة 860 دعوى بسبب إنشغال الأزواج فى العمل فى أكثر من وظيفة طوال الوقت وعدم الاهتمام بأسرهم.