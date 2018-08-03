خالد عباس: شركة صينية ستنفذ أطول برج بإفريقيا طوله 400 متر بالعاصمة الإدارية

كتب محمد شرقاوى

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى اجتمع مع وفد صينى لمتابعة تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، للانتهاء منها فى أسرع وقت، مؤكدا أنه سيتم بناء 20 برجا فى العاصمة الإدارية الجديدة وبها برج ارتفاعه 400 متر ويعد أطول برجع فى إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "أكسترا نيوز"، أن أغلب المشروعات التى تنفذ فى العاصمة الإدارية الجديدة بشركات وبأيادى مصرية، مؤكدا أن الشركة الصينية ستنشأ الأبراج المرتفعة نظرا لإنها متخصصة فى بناء الأبراج التى يرتفع طولها من 400 متر فأكثر، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن 2020 بداية الحياة بالعاصمة الإدارية.