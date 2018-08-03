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خالد صلاح
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توقيف أمريكى فى فيتنام بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:04 ص
توقيف أمريكى فى فيتنام بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة شرطة فيتنام
أ ف ب
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أوقفت هانوى فى مطلع يوليو الماضى مواطنا فيتناميا يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة محاولة إطاحة الحكومة، بحسب ما أفادت أسرته وإحدى اعضاء الكونجرس الأمريكى الجمعة.

ومايكل نجوين (54 عاما) هو ثانى مواطن أميركى يتم توقيفه لأسباب سياسية فى الأسابيع الأخيرة فى لبلد الشيوعى الذى يشدد إجراءات القمع بحق المعارضين.

وأوقف نجوين، وهو أب لاربعة أطفال، فى سجن هوشى منه، بحسب معلومات حصلت عليها أسرته من القنصلية الاميركية.

وتم توقيفه فى السابع من يوليو اثناء سفره فى جنوب فيتنام برفقة ثلاثة ناشطين فيتناميين، بحسب ما روى صديقه لى ماى هانه لوكالة فرانس برس. وقال قريبه مارك روبرتس انه غير متورط فى أى نشاط سياسى.

وأكدت ميمى والترز النائبة الجمهورية فى الكونغرس الأمريكى توقيفه فى بيان مشيرة إلى أنها ستعمل على إطلاق سراحه.

وأقام نجوين فى الولايات المتحدة بعد انتهاء حرب فيتنام فى العام 1975 عندما فر مع آلاف اللاجئين من النظام الشيوعى الذى سيطر على البلاد

وفى يونيو الماضى، أوقفت السلطات فى فيتنام ويل نغوين خريج جامعة "يال" الأمريكية العريقة بتهمة "الاساءة الى النظام العام" بعد أن شارك فى تظاهرات معادية لمشروع قانون مثير للجدل يدعو إلى إقامة مناطق زراعية خاصة. وطُرد ويل نغوين الشهر الماضى الى الولايات المتحدة

وغالبا ما تقوم السلطات فى فيتنام بسجن محامين وناشطين وصحافيين ينتقدون النظام والقمع المتزايد منذ الانتخابات التشريعية الاخيرة التى جرت عام 2016.


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