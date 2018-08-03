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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:27 م
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تموين القليوبية يغلق 4 مصانع غير مرخصة بشبرا الخيمة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:07 م
تموين القليوبية يغلق 4 مصانع غير مرخصة بشبرا الخيمة تموين-ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط 4 مصانع بير سلم تعمل بدون ترخيص بشبرا الخيمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين بشن الحملات على مصانع بير السلم والمتهربة من استصدار التراخيص حيث شنت مباحث التموين حملة أسفرت عن ضبط "رومانى ش" المسئول عن مصنع لتصنيع مستلزمات الشيشة لإدارته المصنع بدون ترخيص ومحمد م المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة بشبرا بدون ترخيص.
 
ووجد بالمصنع 12 ماكينة ومستلزمات الانتاج وعبد العزيز ح المسئول عن مصنع جبنة جرين فارم بعزبة عثمان وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع 50 كجم ملح و 25 صفيحة جبنة ورميان ب المسئول عن مصنع لتصنيع الملابس الجاهزة وذلك لادارته المصنع بدون ترخيص ووجد بالمصنع 15 ماكينة حياكه و 25 ثوب قماش طول الثوب 20 متر و500 تيشيرت تحت التجهيز 1500 تيشيرت منتج نهائى، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 

 


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