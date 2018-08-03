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الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:24 م
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تقرير: أكثر 260 ألف قتيل فى 60 عاما من النزاع فى كولومبيا

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:02 م
تقرير: أكثر 260 ألف قتيل فى 60 عاما من النزاع فى كولومبيا قوات الأمن فى كولومبيا
أ ف ب
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كشف تقرير رسمى نشر الخميس أن أعمال العنف فى كولومبيا خلال ستين عاما أسفرت عن سقوط 262 ألفا و197 قتيلا يشكل المدنيون 82 بالمئة منهم.

وقال المركز الوطنى للذاكرة التاريخية، الهيئة الحكومية التى أعدت الدراسة ان الأغلبية الكبرى من القتلى "من السكان المدنيين"، موضحا أنهم "215 الف مدنى و46 الفا و813 مقاتلا".

وأوضح التقرير ان مقاتلى القوات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة هم المسؤولون الرئيسيون عن المجازر التى نسب إليها قتل 94 الفا و754 شخصا خلالها، أما حركات التمرد اليسارية فهى، حسب التقرير، مسؤولة عن موت 36 ألفا و683 شخصا. وقتل عناصر الدولة 9804 أشخاص كما يقول التقرير.

ونسب مقتل الآخرين إلى مجموعات منبثقة عن تسريح مقاتلى ميليشيات يمينية متطرفة فى 2006 أو إلى جهات مجهولة.

وكان المركز ذكر فى دراسة أولى نشرها قبل ست سنوات بعنوان "باستا يا"، ان النزاع فى البلاد أسفر عن سقوط 220 الف قتيل بين 1958 و2012.

والتقرير الذى نشر الخميس يشمل فترة أطول من النزاع تمتد حتى 2018 ويستند إلى مصادر جديدة، ما يفسر ارتفاع عدد الضحايا الذين تم إحصاؤهم.

وبدأت حركتا "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" و"جيش التحرير الوطني" تمردا مفتوحا ضد الدولة فى 1964.

والنزاع الذى استمر عقودا وشاركت فيه مجموعات شبه عسكرية عديدة واكثر من ثلاثين مجموعة متمردة والدولة أدى الى تشريد 6,9 ملايين شخص.

وخفض المركز عدد المخطوفين خلال النزاع. وقد قدر عددهم ب37 الفا و94 شخصا مقابل 27 الفا و23 قبل ست سنوات، ومعظمهم احتجزتهم حركتا التمرد الرئيسيتان.

وارتفع عدد حوادث العنف الجنسى أيضا من 1754 الى 15 ألفا و687 اليوم للفترة من 1958 الى 2018.

وأخيرا قال معدو التقرير ان 17 ألفا و804 قاصرين تم تجنيدهم للقتال فى صفوف مختلف المجموعات خلال عقود العنف هذه.

 

 


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