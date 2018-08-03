تعرف على البعثات الأثرية المقرر عملها فى الفيوم خلال شهر أغسطس

الفيوم – رباب الجالي

كشف سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن البعثات الأثرية التى تقوم بأعمال التنقيب والدراسات بمحافظة الفيوم خلال شهر أغسطس الجارى حيث بدأت البعثة الأمريكية العمل فى منطقة كوم أوشيم وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل برئاسة الدكتورة إيملى كول الأستاذة فى الآثار المصرى ويرافقها الأثرى ياسر يوسف.

وأشار "الشورة" فى تصريحات له إلى أن أعمال البعثة تشمل دراسة ما تم استخراجه من آثار فى الأعوام السابقة لافتًا إلى أن البعثة نفذت أعمالاً سابقة فى مناطق كوم أوشيم والقارة الحمراء شمال بحيرة قارون واكتشفت آثار من العصرين اليونانى والرومانى وقاموا بإعادة تأهيل بيت المبعوث السامى البريطانى.

وأضاف مدير عام آثار الفيوم أنه ستصل خلال الأيام المقبل بعثة ألمانية للعمل فى منطقة وطفة وأخرى فرنسية إيطالية للعمل بمنطقة أم البريجات وتستمر لمدة شهرين.