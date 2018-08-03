video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تعرف على أساليب عمل النيابة بإحالة المتهمين لمحاكم الجنايات فى الجرائم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:00 ص
تعرف على أساليب عمل النيابة بإحالة المتهمين لمحاكم الجنايات فى الجرائم محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

تقوم النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها، فى حال تأكد وتبين لقاضى التحقيق أن الواقعة التى يحقق فيها هى جريمة جنائية مكتملة الأركان التى نص عليها القانون، حيث يتم إحالة المتهم بدعوى غير موجزة لمحكمة الجنايات المختصة بالنظر فى مثل هذه الجرائم، ويتم ذلك بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى يتضمنها التحقيق فى واقعة الجناية التى يتم فيها التحقيق، وذلك بنص مواد القانون رقم 134/أ والتى تنص على "يحال المتهم على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة".

 

ويعتبر قاضى التحقيق هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التكيف القانونى للواقعة محل التحقيق حتى الانتهاء من قرار الإحالة، كما كفل القانون أيضا لقاضى التحقيق العدول عن تكيفه القانونى فى وقائع السرقة إلى خيانة الأمانة وبالعكس، أيضا، أو عن تكييف الواقعة من قتل خطأ وفق المادة 411 عقوبات إلى المادة 405 منه، كما يعتبر هذا التكيف الذى كيفه قاضى التحقيق وأصدر على أساسه قرار الإحالة، يعتبر غير ملزم لمحكمة الموضوع، حيث يحق لمحكمة الموضوع أن تكيف الواقعة التكيف الذى تراه.

 

وفى بعض الحالات يؤدى الخطأ فى تكيف الجريمة أو القضية من قبل قاضى التحقيق، إلى إحالة القضية برمتها إلى محكمة غير متخصصة، مما دفع المشرع إلى معالجة هذه المسألة من خلال المادة "139" من قانون أصـول المحاكمات الجزائية، والتى تنص على.

أ _ إذا تراءى لمحكمة الجنح بعد إجراءها التحقيق القضائى أو المحاكمة في الدعاوي المحالة بصورة غير موجزة أو قبل ذلك بناءً على تدقيقها الأوراق أن الفصل فى الدعوى الجزائية يخرج من اختصاصها ويدخل فى اختصاص محكمة الجنايات فتقرر إحالة المتهم عليها، وإذا وجدت محكمة الجنايات أن الفصل فى الدعوى داخل فى اختصاص محكمة الجنح فلها أن تفصل فيها أو تعيدها إلى محكمة الجنح.

ب_ إذا وجدت محكمة الجنايات أن الفـصل فى الدعوى المحالة علـيها من قاضى التحقيق داخل فى اختصاص محكمة الجنح ، فلـها أن تفصل فيها أو تحيل المتهم على محكمة الجنح .

 

ج _ يكون قرار محكمة الجنايات بالإحالة أو الإعادة واجب الاتباع .

 

وعلى هذا يعتبر أن لمحكمة الجنايات إمكانية بإمكانها النظر فى دعاوى الجنح إذا ما رأت أن الدعوى المحالة عليها بصفة جناية من الممكن تكييفها قانوناً وعدلاً كجنحة، بمضمون النص القانونى الذى أرسى قاعدة ثابتة ومستمرة، وهى أن من يملك الأكثر يملك الأقل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين محكوم عليهم بالإعدام لـ 30 أغسطس

تأجيل محاكمة 292 متهما فى قضية محاولة اغتيال السيسى لـ8 أغسطس

أخبار الحوادث

قاضى التحقيق

جرائم الجنايات

محكمة الجنايات

محكمة الجنح

تكيف الواقعة

قرار الاحالة




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة