video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تطور لافت فى العلاقة بين ترامب وكيم جونج أون (فيديو)

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:34 ص
تطور لافت فى العلاقة بين ترامب وكيم جونج أون (فيديو) ترامب وكيم
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تلقى رسالة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يوم 1 أغسطس ويعتزم الرد عليها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في مؤتمر صحفي: "تلقى الرئيس ترامب رسالة من الزعيم كيم يوم 1 أغسطس. ويأتي تبادل الرسائل بين الزعيمين تطويرا للقائهما في سنغافورة ويهدف إلى التقدم بتنفيذ التزاماتهما المثبتة في الإعلان المشترك".

وأضافت، أن رد ترامب سيوجه إلى كيم جونغ أون قريبا، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن رسالة كيم أو رد ترامب عليها.

وبشأن إمكانية عقد لقاء جديد بين ترامب وكيم جونغ أون، أكدت ساندرز أنه لا توجد أي خطط بهذا الصدد في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب منفتح على مناقشة هذا الموضوع.

 

https://www.youtube.com/watch?v=sPnT9IJAXWA

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قراءة فى الإعلام الإيرانى..كيف نظرت إيران لدعوة "ترامب" للحوار؟.. انقسام بين الرفض ومناقشتها.. و"بولتون وبومبيو" صقور الرئيس الأمريكى يقلقان صناع القرار.. ودبلوماسى يطالب روحانى بدعوة نظيره بواشنطن لزيارة طهران

خبير بالأمم المتحدة: هجمات ترامب على الإعلام قد تؤدى إلى عنف ضد الصحفيين

هبوط غالبية البورصات الخليجية.. ومخاوف من تداعيات حروب ترامب التجارية

امريكا

كوريا الشمالية

ترامب

كيم جونج أون

واشنطن

بيونج يانج




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة