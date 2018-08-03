تساريتسينو.. تحفة معمارية ضمن أعظم قصور القرن الـ18 في روسيا .. فيديو

كتب: محمد محسن أبو النور

يقع قصر تساريتسينو في جنوب العاصمة الروسية موسكو، ويعد هذا المكان من أكثر الأماكن روعة في روسيا كلها.

كما يعد أحد أعظم قصور القرن الـ18، وهو من بين الأماكن المفضلة لسكان موسكو وضيوفها لقضاء أوقات سعيدة مع العائلة طوال اليوم دون الشعور، بالملل إضافة إلى إحياء حفلات الزفاف فيها.

وذكرت روسيا اليوم أنه قيل فيها يوما إن "كلَ ما في الطبيعة من جمال الخضرة وكلَ ما في الفن من سحر وروعة تجدونه في تساريتسينو".

ويضم قصر تساريتسينو الذي يعود تاريخه الى القرن الثامن عشر (شيد بأمر من القيصرة كاترينا الثانية ثم أهمل لعدم رضاها عن تصميمه المعماري) مجموعة ابنية معمارية وحدائق واسعة تبلغ مساحتها نحو ثمانمائة هكتار يترامي في أحضانها عدد من البحيرات الصغيرة التي تزيدها جمالا وسحرا.