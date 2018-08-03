video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تساريتسينو.. تحفة معمارية ضمن أعظم قصور القرن الـ18 في روسيا .. فيديو

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:26 ص
تساريتسينو.. تحفة معمارية ضمن أعظم قصور القرن الـ18 في روسيا .. فيديو
كتب: محمد محسن أبو النور
إضافة تعليق

يقع قصر تساريتسينو في جنوب العاصمة الروسية موسكو، ويعد هذا المكان من أكثر الأماكن روعة في روسيا كلها.

كما يعد أحد أعظم قصور القرن الـ18، وهو من بين الأماكن المفضلة لسكان موسكو وضيوفها لقضاء أوقات سعيدة مع العائلة طوال اليوم دون الشعور، بالملل إضافة إلى إحياء حفلات الزفاف فيها.

وذكرت روسيا اليوم أنه قيل فيها يوما إن "كلَ ما في الطبيعة من جمال الخضرة وكلَ ما في الفن من سحر وروعة تجدونه في تساريتسينو".

ويضم  قصر تساريتسينو الذي يعود تاريخه الى القرن الثامن عشر (شيد بأمر من القيصرة كاترينا الثانية ثم أهمل لعدم رضاها عن تصميمه المعماري) مجموعة ابنية معمارية وحدائق واسعة  تبلغ مساحتها نحو ثمانمائة هكتار يترامي في أحضانها عدد من البحيرات الصغيرة التي تزيدها جمالا وسحرا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هجمات اليكترونية تضرب 400 شركة صناعية لسرقة الأموال.. ومعظمها فى روسيا

سباسيبا بولشويا 9 .. يوميات مصرى فى روسيا

سباسيبا بولشويا 8 .. يوميات مصرى فى روسيا

روسيا

معالم روسيا

السياحة في روسيا

موسكو

قصر تساريتسينو

تساريتسينو




لا تفوتك
وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

وزير الطيران: الرئيس كلف بإنشاء مطار أكبر من "القاهرة" بالعاصمة الإدارية

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

فيديو جراف.. مواعيد استقبال المواطنين فى مكاتب التموين لإضافة المواليد الجدد

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

"يا رايحين للنبى الغالى".. احتفالية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر الحجاج..وزيرا الطيران والأوقاف يشهدان توديع أول الأفواج..بدء الحملة الدعوية بكافة الموانئ..ومصر للطيران: 325 رحلة جوية لنقل 62 ألف حاج لهذا العام

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

عمرو دياب ودينا الشربينى.. حكاية صورة نقلت القصة من الخيال للواقع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة