تحرير 2120 مخالفة مرورية وضبط 1009 هاربين من أحكام بحملة أمنية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث عن ضبط 1009متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.

كما تم تحرير 2120 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 280 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.