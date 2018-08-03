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تحرير 1277مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:51 ص
تحرير 1277مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرور - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت اليوم مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

 

أسفرت الحملة عن تحرير1277مخالفة خالفة متنوعة عبارة عن تحرير، 68 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 128مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 7 دراجات نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ18حالة تحدث فى المحمول، وحالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125 تم ضبط 991 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 9 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائها على مواد متفجرة.

 

كما أسفرت حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 10 قرارات تعدى على منافع الرى، 6 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 9954 متر تقريباً.

 


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