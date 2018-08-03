تحرير 1268 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1268 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 414 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و54 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و49 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و141 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو55 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 36 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 31 رخصة لمخالفة البيئة و 109 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 34 رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و17 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 12 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 52 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 10مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و42 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و33 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 22 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و23 مخالفة مواقف عشوائية و37 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير21 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.