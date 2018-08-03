تحرير 10 محاضر غش تموينى وتهرب من الرقابة التموينية فى حملات بقرية دشلوط وبندر أسيوط

شنت الاجهزة الرقابية بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط ، عدة حملات لضبط الاسواق ومنع التلاعب بالسلع التموينية المدعمة والاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتشديد الرقابة على البدالين التموينيين واصحاب مشروع جمعيتى طبقا لتعليمات وتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط .

وقال محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط ، إنه تم تنظيم عدة حملات تموينية مفاجئة استهدفت بندر اسيوط وقرية دشلوط بمركز ديروط لمنع تلاعب بعض التجار البدالين التموينيين بحقوق المواطنين في صرف السلع التموينية والمربوطة علي ماكينة صرف السلع التموينية .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن إحدى الحملات استهدفت بعض البدالين التموينيين واصحاب مشروع جمعيتى بقرية دشلوط بديروط شارك فيها مباحث تموين الشمال واعضاء مكتب تموين دشلوط برئاسة السيد زاهر سرحان واسفرت الحملة عن تحرير عدد 10 محاضر منها عدد 6 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية بقصد التهرب من الرقابة وعدد اثنان محضر غش تجاري وذلك لقيام البدال بصرف سلع للمواطنين علي ماكينة الصرف بخلاف السلع التي تسلمها المواطن بغرض التربح ومحضر عدم الإعلان عن اسعار المقررات التموينية بقصد التلاعب ومحضر تواجد ادوية طبية لدي تاجر تمويني مؤكدا على استمرار الحملات الرقابية على الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة بصفة مستمرة .

كما أشاد محافظ أسيوط بالجهود التي يبذلها قسم شرطة مرافق أسيوط فى إزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المارة والسيارات بالشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن للحفاظ على التنظيم المرورى بهذه الشوارع والبعد عن العشوائية والمساهمة فى ظهور الشوارع والميادين بالمظهر الجمالى والحضارى الذى يأتى ضمن أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 ، مؤكدا أن حملات ازالة الاشغالات بكافة صورها مستمرة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق بين مسئولي الاشغالات بالاحياء والمراكز وشرطة المرافق ومباحث التموين ومرور أسيوط.

وقال العقيد حسام حسن رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط ، إن إدارة المرافق تمكنت خلال الشهر الماضي من تحرير 891 محضر لمخالفات متنوعة منها 98 محضر إشغال طريق و27 محضر إشغال طريق لمحال عامة و11 محضر بائع متجول وفقا للقانون 105 لسنة 2012 و9 محاضر نظافة عامة وفقا للقانون 106 لسنة 2012 و44 محضر إيقاف أعمال البناء المخالفة و89 محضر بناء بدون ترخيص و8 محاضر فض أختام محلات عامة و38 محضر قرار غلق إدارى و21 محضر عدم تنفيذ قرارات إزالة ومحضر عدم حمل تحقيق شخصية ومحضرين إزالة إدارية لغرز و31 محضر إزالة حاجز حديدى و170 محضر إزالة حواجز أسمنتية و45 محضر إزالة إدارية تنده قماش وخشب وصاج و32 إزالة لعربات خشب يد وكارو وفتارين و30 إزالة إدراية فرش خضار و236 مضبوطات متنوعة.

وأوضح رئيس قسم شرطة مرافق أسيوط ، أن الحملات إستهدفت كافة شوارع وميادين مدينة أسيوط بأحيائها فى شرق وغرب "إمتداد يسرى راغب ،ميدان المجذوب ،محمد على مكارم ،حى السادات ،المعلمين ،النميس ،الجمهورية ،الخزان ، مدخل الوليدية ، الجلاء ، الهلالى" فضلا عن الشوارع الرئيسية والميادين بكافة مراكز ومدن المحافظة.