تجديد حبس المتهمين بسرقة السولار من خط الأنابيب بالظهير الصحراوى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت محكمة جهينة بسوهاج تجديد حبس المتهمين بسرقة السولار من خط الأنابيب بالظهير الصحراوى 15 يوما على ذمة التحقيق.

والمتهمون هم كل من "فرغل.ا.ح.ف" 41 سنة، عامل زراعى، و"عبد الناصر.ع.غ" 36 سنة، مدرس، ويقيمان بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، و"عوض.ع.ع" 34 سنة، سائق ويقيم إمبابة الجيزة، و"خالد ع ث" 27 سنة، تباع ويقيم المرج القاهرة.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة، برئاسة الرائد أحمد صلاح رئيس المباحث، من إلقاء القبض على 4 أشخاص من بينهم مدرس، وذلك أثناء قيامهم بعمل محبس بخط السولار العمومى أسيوط / سوهاج، التابع لشركة مصر للبترول، والمار بالظهير الصحراوى دائرة المركز، وسحب كمية من السولار وتخزينها داخل بئر بمزرعة للدواجن، حيث تم ضبط سيارة محملة بــ26 طن سولار خام.

وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم الدفع بمجموعات قتالية بإشراف العميد عبدالحميد حنفى عبدالحميد مدير مباحث المديرية والعميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية، وتم تكليف الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، والنقيب محمد جاب الله بسرعة ضبط المتهمين متلبسين.

تم تحديد العناصر الإجرامية، وتبين أنهم "فرغل.ا.ح.ف" 41 سنة، عامل زراعى، و"عبد الناصر.ع.غ" 36 سنة، مدرس، ويقيمان بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، و"عوض.ع.ع" 34 سنة، سائق ويقيم إمبابة الجيزة، و"خالد ع ث" 27 سنة، تباع ويقيم المرج القاهرة.

وتم وضع خطة بحث وتتبع لتلك العناصر، وتم استهدافهم بالظهير الصحراوى أثناء قيامهم بعمل محبس بخط السولار العمومى أسيوط - سوهاج، التابع لشركة مصر للبترول والمار بالظهير الصحراوى دائرة المركز، وسحب كمية من السولار وتخزينها داخل بئر بمزرعة للدواجن ملك الأول، ونقله بالسيارة رقم "أ ل ى 872" و"ب أ ج 452" فنطاس" ملك وقيادة الثالث، والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء.

وبفحص الحمولة، تبين أنها تزن "26" طن سولار خام، وتم ضبط السيارة رقم 17549 نقل سوهاج قيادة الثانى دليل الطريق، وضبط الأدوات المستخدمة، وهى عبارة عن "5" خراطيم، دوسر، و"4" لاكور مقاسات مختلفة، و"2" طابة، و"3" قفيز، "2" محبس، شاكوش.

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، تم التحفظ على السيارتين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2449 إدارى المركز لسنة 2018، بالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام وبإعادة عرضهم على المحكمة قررت التجديد لهم 15 يوما .