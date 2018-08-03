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انتاج شركة "بتروبل" يصل لـ590 ألف برميل مكافئ يوميا بزيادة 2 % عن المستهدف

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:23 م
انتاج شركة "بتروبل" يصل لـ590 ألف برميل مكافئ يوميا بزيادة 2 % عن المستهدف حقل ظهر - أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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كشف مصدر مسئول بقطاع البترول عن ارتفاع إنتاج شركة بترول بلاعيم "بتروبل" – إحدى شركات وزارة البترول - ليصل إلى حوالى 590 ألف برميل مكافئ من الزيت الخام والغاز الطبيعى والمتكثفات والبوتاجاز، بزيادة 2% عن مستوى الإنتاج المستهدف للشركة والذى يصل إلى 579 ألف برميل مكافئ.

وبحسب المصدر فإن إنتاج شركة بتروبل من الغاز الطبيعى وصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى 310 طن من البوتاجاز، ونحو 18.6 ألف برميل من المتكثفات، فيما يصل حجم إنتاج الزيت الخام إلى نحو 73 ألف برميل.

ويأتى إنتاج بتروبل من  حقول الشركة بخليج السويس والبحر المتوسط، بالإضافة إلى منطقة الدلتا، ويعود زيادة الإنتاج بفضل الزيادة المتتالية لحقل ظهر، بالإضافة إلى وصول الإنتاج من حقل نورس إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

وتعد شركة بتروبل شركة مشتركة بين كل من الهيئة العامة للبترول وشركة إينى الإيطالية لإدارة حقول الزيت الخام بسيناء وحقول الغاز الطبيعى بأبو ماضى. وكان نشاط الشركة قد بدأ عام 1953 تحت اسم الشركة الأهلية للبترول والتى عدلت فى عام 1957 إلى الشركة الشرقية للبترول ثم أخذت اسمها الحالى شركة بترول بلاعيم فى عام 1978.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول فإن إجمالى الإنتاج من الزيت والغاز الطبيعى والمتكثفات على مستوى جميع حقول بتروبل وصل إلى حوالى 293 ألف برميل زيت مكافئ، وذالك خلال العام المالى 2016/2015، وبلغ نحو 385 ألف برميل زيت خام مكافىء يومياً وذلك خلال العام المالى 2016/2017.

وتستهدف وزارة البترول من خلال شركة بتروبل تكثيف أعمال تنمية حقل غاز بلطيم جنوب غرب حيث من المخطط وضع الحقل الجديد على الإنتاج منتصف عام 2019، حيث تم الانتهاء من حفر بئرين من إجمالى 6 آبار تنموية للحقل، كما سيتم مد خط لربط محطتى معالجة الغاز بمنطقتى ابو ماضى والجميل بهدف استيعاب انتاج حقل بلطيم.

 


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