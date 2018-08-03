النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بشأن جثة الماكيير السينمائى بأوسيم

كتب سليم على

استعجلت نيابة أوسيم، تقرير الطب الشرعى بشأن تشريخ جثة شاب، يعمل بالوسط الفنى، لقى مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى بدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

كانت قوات الأمن اكتشفت وجود جثة شخص، أسفل كوبرى بأوسيم، وتبين أنه "محمد علاء" ماكيير سينمائى، وكشفت التحريات أنه تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدى إلى مفارقته الحياة.