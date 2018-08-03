video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 03:42 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بشأن جثة الماكيير السينمائى بأوسيم

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بشأن جثة الماكيير السينمائى بأوسيم جثة- صورة أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

استعجلت نيابة أوسيم، تقرير الطب الشرعى بشأن  تشريخ جثة شاب، يعمل بالوسط الفنى، لقى مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث أوسيم بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص أسفل كوبرى بدائرة المركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

 

كانت قوات الأمن اكتشفت وجود جثة شخص، أسفل كوبرى بأوسيم، وتبين أنه "محمد علاء" ماكيير سينمائى، وكشفت التحريات أنه تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدى إلى مفارقته الحياة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تشريح جثة محتجز توفى بقسم مصر القديمة والنيابة تستدعى المأمور

العثور على جثة فلاح بجوار ترعة بناحية رمسيس بصان الحجر بالشرقية

نيابه اوسيم

جثه ماكيير سينمائى

عقوبة القتل العمد

هيروين

صناعه الهيروين

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

مكتب التنسيق: 14ألف و500 طالب سحبوا ملفات الشهادات المعادلة حتى الآن

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة