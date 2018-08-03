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النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة حملة مرورية - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى بجميع الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات والتيسير على قائديها، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق، وكذلك سحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات أمام حركة السيارات العابرة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، كما انتظمت الحركة جزئيا بمحيط جامعة القاهرة نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.


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