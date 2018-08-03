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الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:25 ص
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خلال يوليو..

"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:00 ص
"المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 7350.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 4216.6 ألف جنيه خلال شهر يوليو الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.
 
 
وأضاف تقرير البورصة أن شركة يونيفرت للصناعات الغذائية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 6005.9 ألف ورقة، بقيمة قدرها 5819.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار، بحجم تداول بلغ 4083.9 ألف ورقة، وبقيمة 3205.7 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا فرتيكا للصناعة والتجارة والأولى للاستثمار والتنمية العقارية فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 4.2 ألف ورقة بقيمة 15 ألف جنيه للأولى، 2 ألف ورقة مالية 4.6 ألف جنيه للثانية.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 26818.9 ألف ورقة مالية بقيمة 20561.4 ألف جنيه من خلال تنفيذ 2508 عملية.
 

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