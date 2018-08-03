المتحدث باسم التحالف العربى: لدينا أدلة تؤكد مسئولية الحوثى عن هجوم الحديدة

إيمان حنا

قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى الداعم للشرعية اليمنية العقيد الطيران الركن تركى المالكى، إن لدينا أدلة تؤكد أن استهداف مستشفى الثورة بمحافظة الحديدة وسوق السمك تم بقذائف هاون تابعة لميليشيات الحوثيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده المالكى حاليا بالرياض لإيضاح عددا من الحقائق حول استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران لمستشفى الثورة وسوق السمك باليمن.

يشارك بالحضور عدد من الإعلاميين والإعلاميات بوسائل الإعلام العربية والدولية، الملحقين العسكريين المعتمدين بالمملكة، ممثلى المنظمات الإنسانية الدولية.

وقد أكد المتحدث باسم التحالف العربى، العقيد تركى المالكى، إن جماعة "أنصار الله" الحوثيين قامت باستهداف المدنيين فى مدينة الحديدة شمال غربى اليمن، نافيا أن يكون التحالف يقف وراء الهجوم الذى وقع أمس.

وقال المالكى فى تصريحات له أمس: "التحالف يعبر عن استنكاره لاستهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين فى الحديدة، نتابع أى ادعاءات، وإذا كانت هناك أى مسؤولية نتحملها بشفافية".

وأضاف العقيد: "التحالف يتبع نهجا صارما وشفافا يستند إلى قواعد القانون الدولي"، مشددا على أن قواته لم تنفذ أى عمليات داخل الحديدة اليوم.