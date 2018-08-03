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الجمعة، 03 أغسطس 2018 08:08 م
خالد صلاح
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المئات يتظاهرون فى كربلاء وبغداد للمطالبة بتحسين الخدمات

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:31 م
المئات يتظاهرون فى كربلاء وبغداد للمطالبة بتحسين الخدمات مظاهرة فى العراق- أرشيفية
أ ش أ
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تظاهر المئات من المواطنين وسط مدينة كربلاء العراقية، اليوم الجمعة، للمطالبة بتحسين الخدمات وتعديل الدستور.

وذكرت قناة السومرية نيوز الفضائية ـ العراقية أن المئات من شيوخ وعشائر وأهالى كربلاء تظاهروا عصر اليوم، وسط كربلاء وطالبوا بتحسين الخدمات والكهرباء.

كما تظاهر المئات من المواطنين العراقيين، فى ساحة التحرير بمنطقة "الباب الشرقى" وسط العاصمة بغداد، وفى محافظة النجف، للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المسؤولين الفاسدين.

وتشهد العديد من مناطق ومحافظات العراق لا سيما الجنوبية منها، تظاهرات كبيرة للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات ومنها الطاقة الكهربائية.

 


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