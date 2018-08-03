"الكهرباء" تدعم شبكة جنوب سيناء باستثمارات بلغت 48 مليون جنيه خلال عام

كتبت رحمة رمضان

فى إطار الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتنمية شمال وجنوب سيناء وتوفير جميع احتياجات أهالى سيناء، نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة فى شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى تدعيم شبكة الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء وعمل توسعات بها لتلبية احتياجات الأهالى علاوة على توفير الطاقة لأى مستثمر على أرض سيناء.

وأكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن العام الماضى شهد العديد من الأعمال لتطوير وتدعيم شبكة الكهرباء بمحافظة جنوب سيناء، مؤكدًا أن تكلفة أعمال التطوير والتوسعات بلغت حوالى 48 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية سيناء وإقامة استثمارات على أرضها.

وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قدرة شبكة الكهرباء بجنوب سيناء أصبحت تفوق احتياجات المواطنين بالمحافظة، موضحًا أن هناك فائضًا بالشبكة عن استهلاك أهالى جنوب سيناء يصل إلى 500 ميجا وات.

وأشار السيد، إلى أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، ترحب بأى مستثمر على أرض سيناء يرغب فى توصيل التيار الكهربائى لمشروعه، مشيرًا إلى أن سياسة وزارة الكهرباء تعتمد حاليًا على تذليل العقبات أمام أى مستثمر وتسهيل الإجراءات له قائلاً "توصيل التيار الكهربائى لأى مستثمر خلال 24 ساعة".

وفى سياق متصل، اجتمع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك لبحث آليات تدعيم شبكة الكهرباء بالمحافظة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين داخل المحافظة وخاصة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح شاكر، فى بيان له أمس، أنه تم التعرف على طلبات شبكة التوزيع داخل المحافظة وما تحتاجه الشبكة من محولات وموزعات ومهمات أخرى، ونجح القطاع بالفعل من تلبية هذه الطلبات،

ولفت إلى أن تشجيع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية على أرض جنوب سيناء يأتى بعد أن نجحت شركة شنايدر بتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أبو غراقة بقدرة 5 ميجاوات.

وأشار الدكتور شاكر خلال الاجتماع إلى جهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، مع الاهتمام بتطوير مراكز التحكم فى شبكات النقل والتوزيع.

وأشاد اللواء خالد فودة بالتفهم الكبير باحتياجات المحافظة والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية لأهالى جنوب سيناء والمستثمرين بها، مشيراً لجهود شركة القناة لتوزيع الكهرباء لتوصيل التغذية الكهربائية لإحدى قرى المحافظة بوادى سلاف.