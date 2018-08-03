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القبض على عاطل عقب سرقته لاب توب و6 آلاف جنيه من سيارة مواطن بمصر الجديدة

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:29 م
القبض على عاطل عقب سرقته لاب توب و6 آلاف جنيه من سيارة مواطن بمصر الجديدة سرقة- أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، والمعينين بالمرور الأمني بشارع الحجاز، من ضبط "كارم س ع" 58 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى 6 قضايا أخرهم " سرقة وسائل نقل " وبحوزته جهاز كمبيوتر " لاب توب " ، الشاحن الخاص به ومبلغ مالى 6 آلاف جنيه (( مجهولى المصدر )).

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل السيارة رقم ج ي ص 937 ماركة رينو لوجن اللون موديل 2016م ملك المواطن " إيهاب م م" 35 سنة، حاصل على بكالوريوس، بأسلوب " كسر الزجاج "، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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