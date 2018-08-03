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القبض على طالبين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالوادى الجديد

الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:47 م
القبض على طالبين أثناء تنقيبهما عن الآثار بالوادى الجديد تنقيب عن آثار -أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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تمكنت قوة شرطة من مباحث مركز شرطة بلاط بمحافظة الوادى الجديد من ضبط طالبين أثناء قيامها بالتنقيب عن الآثار ووجود حفرة بمكان ضبط المتهمين وعدد من أدوات الحفر، وتم التحفظ عليهما والأدوات المستخدمة، واعترف كلاهما بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، وتحرر محضر رقم 120 إدارى 2018 مركز شرطة بلاط بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال مدير أمن الوادى الجديد من قسم السياحة والآثار بالداخلة يفيد بورود معلومات بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة بلاط وانتقلت حملة بقيادة العقيد محمود ترك رئيس السياحة والآثار، وتبين تواجد "م.أ" 20 سنة طالب جامعى، و"أ.أ" 19 سنة طالب بمعهد التمريض أثناء قيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بحثا عن الآثار، وتم التحفظ عليهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيق.


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