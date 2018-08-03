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العثور على جثة عروس مخنوقة داخل غرفتها فى ظروف غامضه بالمنوفية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:36 م
العثور على جثة عروس مخنوقة داخل غرفتها فى ظروف غامضه بالمنوفية جثه - أرشيفية
كتبت أميرة عبد السلام المنوفية محمد فتحى
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أرسل قارىء لصحافة المواطن تفاصيل جريمة جديدة بالمنوفية بطلتها شابة تدعى "ح.ع".

من قريه النعناعيه مركز اشمون المنوفيه  تبلغ من العمر 18 لقت حتفها مساء امس عشية كتب كتابها بيوم .

و عن ملابسات الحادث أكد الاهالى انه كان بغرض السرقه نظرا لان القتيلة كانت ترتدى مشغولات ذهبية سرقت وحيث وجددت القتيلة بدونه فى أرض زراعية و مخنوقة بواسطة "الطرحه اللي كانت ترتديها "

و أفاد الأهالى أن الطب الشرعي أخد الجثه للمركز لحين الانتهاء من الفحص و تحديد سبب الوفاة .

ومن جانبه أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنوفية لـ"اليوم السابع" على عثور أهالى قرية النعناعية التابعة لمركز أشمون، على جثة لفتاه مخنوقة داخل غرفتها فى ظل ظروف غامضه، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد يالعثور على جثة فتاة تدعى "ح. ع"، مخنوقة داخل غرفتها.

على الفور قرر مدير الأمن تشكيل فرق فريق بحث برئاسة اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية والرائد أحمد الشافعى رئيس المباحث لكشف غموض الواقعة.

 


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