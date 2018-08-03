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العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

الجمعة، 03 أغسطس 2018 12:09 ص
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن وزير التموين ورئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
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أعلن المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع الجملة التابعة للشركة فى محافظات الوجه البحرى، اليوم الجمعة، لاستمرار صرف المقررات التموينية عن شهر أغسطس الجارى لبقالى التموين، لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 15% من مقررات الشهر الجارى فى أول يومين  .

 

وكان  المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، قد أكد أنه يتم توفير السلع التموينية والغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك لمنافذ وفروع مشروع جمعيتى البالغ عددها 1385 فرعًا بالمرحلة الأولى فى محافظات الوجه البحرى، بجانب وجود العديد من الفروع فى محافظات الوجه القبلى، وتقوم الشركات المصرية بتوفير المنتجات فى محافظات الصعيد.

 

وأضاف المهندس جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم طرح المنتجات فى منافذ مشروع جمعيتى بنفس أسعار منتجات منافذ المجمعات الاستهلاكية، فى إطار تخفيف العبء عن المواطنين.

 


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