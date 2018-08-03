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خلال يونيو..

الصادرات: العنب يتصدر أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:12 ص
الصادرات: العنب يتصدر أهم 20 سلعة غذائية من صادرات مصر غير البترولية عنب
كتب إسلام سعيد
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن تصدر العنب الطازج، قائمة أهم 20 سلعة غذائية من الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر يونيو 2018، والتى بلغت قيمتها 213 مليون دولار.
 
وذكرت الهيئة - فى بيان اليوم الجمعة - أن البرتقال الطازج احتل المرتبة الثانية تليه الأجبان المعالجة بالحرارة، والبصل الطازج أو المبرد ثم تبغ الشيشة، ثم الفاصوليا والفراولة.
 
وأوضحت أن دقيق القمح احتل المرتبة الثامنة من حيث أهم 20 سلعة غذائية مصدرة تلاه سكر القصب، والبطاطس، والشيكولاتة، ثم تفل قصب السكر، يليه فوسفات كالسيوم طبيعى، ثم النباتات المستخدمة فى صناعة العطور، والمكرونة المصنعة من دقيق عادى، يليها البصل المجفف.
 
وأشارت الهيئة إلى أن سكر القصب الخام وخليط عصائر الفواكه والخضر، ثم الفاصوليا اليابسة، والشيكولاتة غير المحشوة جاءت فى نهاية القائمة.
 
يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال يونيو الماضى 1.692 مليار دولار، منها 1.345 مليار دولار صادرات صناعية، فى حين بلغت الصادرات الغذائية 347 مليون دولار.
 

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