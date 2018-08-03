السيطرة على حريق شب فى أتوبيس بالطريق الدائرى اتجاه ميدان لبنان

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد الجعفرى

توقفت حركة السيارات على الطريق الدائرى المتجه لميدان لبنان، بسبب اشتعال النيران فى أتوبيس تابع لإحدى الشركات بالقرب من مطلع "صفط اللبن"، وتم إنزال كافة الركاب، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم سحب الكثافات أعلى الطريق، فيما تم الدفع بسيارتى إطفاء لإخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى أتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائرى، وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم إزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.