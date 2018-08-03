الرئيس الأفغانى يدين التفجير الانتحارى فى أحد المساجد بشرق البلاد

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أدان الرئيس الأفغانى أشرف غني، التفجير الانتحارى الذى وقع، اليوم الجمعة، داخل أحد المساجد فى مدينة (جارديز) التابعة لإقليم (باكتيا) شرق البلاد، واصفا إياه بـغير الإنساني.

وقال غنى - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - إن مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تؤثر على وحدة المواطنين الأفغان.

وكانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت أن 20 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 40 آخرون جراء التفجير الانتحارى الذى وقع داخل مسجد (خواجه حسن) شرق البلاد أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة.. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا التفجير.