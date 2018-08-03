video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأفغانى يدين التفجير الانتحارى فى أحد المساجد بشرق البلاد

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:03 م
الرئيس الأفغانى يدين التفجير الانتحارى فى أحد المساجد بشرق البلاد القوات الأفغانية- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أدان الرئيس الأفغانى أشرف غني، التفجير الانتحارى الذى وقع، اليوم الجمعة، داخل أحد المساجد فى مدينة (جارديز) التابعة لإقليم (باكتيا) شرق البلاد، واصفا إياه بـغير الإنساني.

وقال غنى - حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية - إن مثل هذه الهجمات لا يمكن أن تؤثر على وحدة المواطنين الأفغان.

وكانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت أن 20 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 40 آخرون جراء التفجير الانتحارى الذى وقع داخل مسجد (خواجه حسن) شرق البلاد أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة.. ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا التفجير.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بأفغانستان إلى 25 قتيلا وإصابة 40 آخرين

مقتل 10 أشخاص فى الهجوم على المسجد الشيعى بأفغانستان

افغانستان

اخبار افغانستان

اخبار العالم

الرئيس الافغانى




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة