الداخلية الكويتية تكرم مصريين أنقذا مرسى سفن من حريق هائل

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كرم مدير الإدارة العامة للإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، 4 أشخاص، بينهم مصريان، لقيامهم بإنقاذ مرسى للسفن بالكويت من حريق هائل، بعد قيامهم بسحب سفينة صيد اندلع بها حريق أواخر الشهر الماضى إلى خارج المرسى، مما حال دون انتقال النيران إلى بقية السفن الراسية، التى كان يفوق عددها 240 سفينة وقاربا.

وقال مدير الإدارة العامة للإطفاء الكويتية - فى تصريح اليوم الجمعة - إن كلا من المصريين فوزى الجزيلى ومحمد عبدالحليم، والكويتيين عبدالحسين الخليفي، وهادى الخليفي، قاموا بعمل شجاع نابع من الحس الوطني؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

ونقل المكراد للأربعة تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى أنس خالد الصالح. مؤكدا أن هذا التكريم رد للجميل لأشخاص خاطروا بأنفسهم من أجل إنقاذ بقية السفن الراسية من كارثة محققة، معربا عن شكره وتقديره لعملهم البطولي.

تجدر الإشارة إلى أن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، كان قد استقبل بمكتبه الشهر الماضى الصياد المصرى فوزى الجزيلي؛ حيث قام بتكريمه لما قام به من عمل بطولى، معربا عن تقديره البالغ لهذا الموقف البطولي، الذى عكس شجاعة وإخلاص المواطن المصرى.