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الجمعة، 03 أغسطس 2018 07:14 ص
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"الخدمات المالية" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال شهر يوليو

الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:00 ص
"الخدمات المالية" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال شهر يوليو البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث حجم التداول خلال جلسات شهر يوليو الماضى، وبلغ 1194.8 مليون ورقة بقيمة 3776.1 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 1003.8 مليون ورقة، بقيمة 3270.1 مليون جنيه.
 
 
فيما احتل قطاع الاتصالات الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 893.6 مليون ورقة بقيمة 2180.6 مليون جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 172.6 مليون ورقة بقيمة 547.6 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 131.6 مليون ورقة بقيمة 1789.2 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس قطاع المنتجات المنزلية والشخصية، بحجم تداول بلغ 110.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 757.4 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 108.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 668.7 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 79.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 606.6 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 50.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 595 مليون جنيه، ثم قطاع الكيماويات بحجم تداول بلغ 36.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 361.7 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا الرعاية الصحية والأدوية والبنوك فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 32.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 301.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 27.9 مليون ورقة بقيمة 1506.3 مليون جنيه.
 

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