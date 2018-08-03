الجيش الجزائرى يعلن هوية 4 إرهابيين قتلوا الشهر الماضي

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية التعرف على هوية 4 إرهابيين تم القضاء عليهم بعزابة بولاية سكيكدة (شمال شرق) يوم 30 يوليو الماضى على يد قوات الجيش الجزائري.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الجمعة إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطنى الشعبى بمنطقة بيسى ببلدية عزابة، ولاية سكيكدة يوم 30 يوليو2018 والتى مكنت من القضاء على أربعة إرهابيين خطيرين، تم اليوم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين".

وأوضح البيان أن الإرهابيين الأربعة هم حمودى عمار المكنى محمد أبو ضرار الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994، ومزهود معاذ المكنى مراد أبو عبد السلام الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009، ويوسفى خالد المكنى القعقاع داودى الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008، وبينينال رابح المكنى عبد الله المتيرى الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تأتى فى سياق العمليات النوعية التى تقوم بها القوات المسلحة الجزائرية لتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن فى الجزائر.