التقرير الطبى لسودانية اعتدت عليها صديقتها وخادمتها: جروح قطعية بالرأس

كتب على عبد الرحمن

كشف التقرير الطبى المبدئى للحالة الصحية لربة منزل سودانية الجنسية، اتهمت صديقتها وخادمتها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض "سكين" وسرقتها عن إصابتها بجروح قطعية متعددة بفروة الرأس والوجه من الجهة اليسرى.

كما تبين من الكشف الطبى المبدئى وجود جروح قطعية أيضا بالساعد الأيسر واشتباه كسر بالساعد الأيسر واشتباه ارتجاج بالمخ"

كان رجال مباحث قسم شرطة المعادى، تلقوا بلاغا من "ج.ج" ٣٩ سنة ربة منزل، سودانية الجنسية، بتعرضها للاعتداء بسلاح أبيض"سكين" وسرقة شقتها، وتتهم كلا من صديقتها "ن.و" وخادمتها "س.ب" سودانيتان الجنسية، بارتكاب الواقعة.

وأكدت المبلغة فى التحقيقات، أنها كانت تسهر مع صديقتها واختلفا على حساب أجرة السيارة وتركتها وصعدت شقتها بمنطقة دجلة المعادى، وأثناء تبديل ملابسها فوجئت بها تدخل الشقة بعدما فتحت لها الخادمة الباب واعتدت عليها بسلاح أبيض "سكين" ، وأصابتها بعدة جروح.

وتابعت: "انتقلت إلى المستشفى وبعدها اكتشفت سرقة مبالغ مالية من الشقة عبارة عن ٢٠٠ دولار و٣٥٠٠ جنيه مصرى، ومصوغات ذهبية عبارة عن إسورة و٢ حلق و٣ غوايش، وطاقمين كاملين، و٢ خاتم"، مضيقة أنها تتهم خادمتها بالاشتراك مع صديقتها لسرقتها.

وبإجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط الخادمة التى أنكرت الواقعة وأكدت أنها تركتهما يتشاجران معا وغادرت الشقة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم ١١٨٦٨ لسنة ٢٠١٨، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.