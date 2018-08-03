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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى.. وتراجع "هيرميس"

الجمعة، 03 أغسطس 2018 01:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية للبنك التجارى.. وتراجع "هيرميس" البورصة المصرية ـ صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا، وإيديتا للصناعات الغذائية، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.
 
 
وتراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية للمجموعة المالية هيرميس إلى 172.585 مليون شهادة، وارتفع رصيد شهادات البنك التجارى الدولى- مصر إلى 1.680 مليون شهادة، فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركات مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 321.334 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 57.887 مليون شهادة.
 
كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز عند 464.216 مليون شهادة، وباكين عند 3.624 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، "جى بى أوتو" عند 280.903 مليون شهادة.
 
واستقر أيضاً رصيد شهادات إيداع حديد عز 129.482 مليون شهادة، وشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة، المصرية للاتصالات 166.671 مليون شهادة، وعامر جروب عند 1505.72 مليون شهادة.
 

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