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"الأبنية التعليمية" توافق على إنشاء 14 مدرسة بمركز المحلة بالغربية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 11:59 ص
"الأبنية التعليمية" توافق على إنشاء 14 مدرسة بمركز المحلة بالغربية مدرسة - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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وافق رئيس هيئة الأبنية التعليمية على إدراج 11 مدرسة جديدة و4 أعمال توسعة و2 إحلال جزئى وكلى بمحافظة الغربية وذلك ضمن الخطة المالية للعام المالى 2018 /2019، حيث تم الموافقة على توسعة وإنشاء مدرسة الجمل للتعليم الأساسي، وإنشاء مدرسة أحمد المكاوى الابتدائية بعطاف.
 
كما تمت الموافقة إنشاء 9 مدارس جديدة وهى مدرسة سنبارة الإبتدائية الحديثة، مدرسة عزبة القرنفلى للتعليم الإساسي، مدرسة منشأة طنبارة للتعليم الأساسي، مدرسة عزبة أبو خميس للتعليم الأساس، مدرسة راغب نخله للتعليم الأساسي، مدرسة أولاد على عبد الواحد للتعليم الأساسي، مدرسة محمود أحمد الشربينى للتعليم الأساسي، مدرسة نمرة البصل الثانوية المشتركة، مدرسة محلة أبو على الثانوية الميكانيكية بنين.
 
وتوسعة 4 مدارس وهى كفر العبايدة الإبتدائية، مدرسة عبدالله المنشاوى للتعليم الأساسى، مدرسة دخميس للتعليم الأساسي، مدرسة سيدى حمود للتعليم الأساسي، وفسخ التعاقد مع مقاولى مدرستى محلة القصب الإبتدائية والتى يتم فيها عملية إحلال جزئي، والعامرية الإبتدائية (إحلال كلي)، لوفاة المقاول وتم إدراجهما بخطة الهيئة للعام المالى الحالى (استكمال) وجارى التجهيز والطرح.
 

 


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