"اقتراحات البرلمان" تطالب الحكومة بخطة زمنية لحصر وتنفيذ المشروعات المتعثرة

كتب محمود حسين

طالب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة بحصر المشروعات المتعثرة والمتوقفة فى جميع المحافظات بسبب عدم توفر الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجازها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.

وقال "العادلى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، تطرقت فى برنامجها إلى المشروعات المتعثرة لكنها لم توضح الخطة الزمنية للانتهاء منها.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المشروعات المتعثرة فى المحافظات وجميعها تمثل خدمات ضرورية للمواطنين، ومنها مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب وطرق وكبارى ومستشفيات وغيرها.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق الأسبوع الماضى، على برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ومنحها الثقة، وتعهد رئيس مجلس الوزراء بتقديم الحكومة تقارير ربع سنوية للبرلمان عن تنفيذ المشروعات ومؤشرات الأداء.