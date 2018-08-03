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لمواجهة فوضى السوشيال ميديا..

"اتصالات البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة تطبيق عقوبات قانون الجريمة الإلكترونية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 04:00 ص
"اتصالات البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة تطبيق عقوبات قانون الجريمة الإلكترونية لجنة الاتصالات بمجلس النواب
كتب محمد صبحى
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طالب المهندس جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذى وافق عليه البرلمان فى شهر يونيو الماضى، وذلك لسرعة التصدى لجرائم السوشيال ميديا ومواجهة جرائم الإنترنت والتحريض ضد الدولة والتصدى للصفحات والمواقع المحرضة على الدولة.

 

وقال طلعت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن القانون به عقوبات تواجه فوضى السوشيال ميديا ونشر الشائعات والتحريض ضد الدولة المصرية، كما أنه يجرم الاستخدام السيئ لمواقع التواصل فى التحريض ضد الدولة أو اختراق مواقعها أو انتهاك خصوصية معلومات المواطنين.

 

وأضاف وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن القانون فى غاية الأهمية لردع جرائم الإرهاب وتهديد الأمن القومى، والتى تتم من خلال شبكة الإنترنت، مؤكدًا أن القانون لا يتطرق إلى الصفحات الشخصية على "فيس بوك" ولكن يتصدى للصفحات المحرضة ضد الدولة.

 

وأكد النائب جون طلعت، أن القانون سيكون له دور فاعل فى مواجهة الشائعات خاصة فى ظل تزايد الشائعات خلال الفترة الأخيرة، التى تستهدف مؤسسات الدولة وتسعى إلى تشويه حجم الإنجازات التى تنفذها الحكومة.


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