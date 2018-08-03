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إغلاق منشأت غذائية غير مستوفاة الاشتراطات الصحية بدمياط

الجمعة، 03 أغسطس 2018 09:25 ص
إغلاق منشأت غذائية غير مستوفاة الاشتراطات الصحية بدمياط غلق ادارى - ارشيفية
دمياط معتز الشربينى
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قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، الغلق الإدارى المؤقت لبعض المنشأت الغذائية لعدم استيفائهم الاشتراطات الصحية.
 
حيث تقدمت مديرية الصحة بدمياط، إدارة الشئون الوقائية قسم مراقبة الأغذية، بطلب استصدار قرار بالغلق الإدارى المؤقت لمقهى بشارع وزير، ومخبز ومطعم فول وطعمية بفكرى زاهر، لعدم استيفائهم الاشتراطات الصحية، وذلك لحين تلافى سبب الغلق. 
 
لذلك وجه المحافظ، تعليماته لمديرية الصحة والوحدة المحلية بمركز ومدينة دمياط، باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار الغلق وفصل المرافق كلا فيما يخصه.
 
 

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