إعادة فتح برج إيفل بعد انتهاء إضراب العمال والموظفين

(رويترز)

قال مسؤول فى اتحاد للعمال فى فرنسا إن الموظفين والعاملين فى برج إيفل وافقوا على إنهاء إضرابهم، بما يعنى أن المقصد السياحى الشهير سيفتح أبوابه للزوار اليوم الجمعة.

وكان الموظفون والعاملون فى برج إيفل، أشهر مقاصد العاصمة باريس، قد أضربوا يوم الأربعاء فى نزاع بسبب نظام دخول جديد للزائرين تسبب فى وجود طوابير طويلة مما أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحى فى الصيف. وقال العمال إن هذا النظام الجديد مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة".

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحى فى العاصمة.