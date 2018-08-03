video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 03 أغسطس 2018 06:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعادة فتح برج إيفل بعد انتهاء إضراب العمال والموظفين

الجمعة، 03 أغسطس 2018 05:03 ص
إعادة فتح برج إيفل بعد انتهاء إضراب العمال والموظفين برج إيفل
(رويترز)
إضافة تعليق

قال مسؤول فى اتحاد للعمال فى فرنسا إن الموظفين والعاملين فى برج إيفل وافقوا على إنهاء إضرابهم، بما يعنى أن المقصد السياحى الشهير سيفتح أبوابه للزوار اليوم الجمعة.

وكان الموظفون والعاملون فى برج إيفل، أشهر مقاصد العاصمة باريس، قد أضربوا يوم الأربعاء فى نزاع بسبب نظام دخول جديد للزائرين تسبب فى وجود طوابير طويلة مما أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحى فى الصيف. وقال العمال إن هذا النظام الجديد مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة".

وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحى فى العاصمة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا الصباح.. رفات جنود أمريكيين تصل قاعدة بيرل هاربر قادمة من كوريا الشمالية.. احتفالات بجلاسكو الاسكتلندية استعدادا لبطولة أوروبا المتعددة.. وإدارة برج إيفل تعتذر للسياح بسبب إغلاقه وإضراب العمال

صور.. إدارة برج إيفل تقدم اعتذارا للسياح بسبب إغلاقه وإضراب العمال

فتح برج إيفل

اغلاق برج إيفل

إيفل

باريس




لا تفوتك
العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

العامة للجملة: فتح منافذ الشركة اليوم.. وصرف 15% من مقررات أغسطس حتى الآن

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

المرور يغلق كوبرى السيدة عائشة جزئيا بسبب إصلاحات لمدة 90 يوما

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

4 أدلة إدانة ضد "توربينى بدر" المتهم باغتصاب 3 أطفال.. تعرف عليها

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

ONSPORT تنفرد بأول لقاء مع المدير الفنى الجديد للمنتخب: مستوى اللاعبين لم يظهر بعد

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

تعرف على المواعيد الجديدة لاستقبال المواطنين بمكاتب التموين لإضافة أبنائهم

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

الصحة: وفاة أول حاج من المصريين بالسعودية نتيجة أزمة قلبية حادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة