إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالدقهلية

اصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بالمواجهة، فى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بالمواجهه، ونتج عنه إصابة 4 عمال، حيث أصيب كلا من ايهاب م ع 35 سنة عامل، عوض ع م 34 سنة عاطل يقيمان قرية المعصرة مستقلي دراجة، مجدي ا م 18 سنة عامل، محمد ا ا 19 سنة عامل يقيمان قرية ابو دشيشه دائرة المركز مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتحولوا للدولي، بسؤال والد الاول مسعد ع ا س 55 عامل، شقيق الثاني محمد ع م 17عامل شقيق الثالث السيدا م 19 سنة عامل قرروا باصطدام المصابين بالمواجهه حال اقتيادهم دراجتين ناريتين ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك.