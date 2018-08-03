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الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:57 م
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إصابة 16 شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة بالشرقية

الجمعة، 03 أغسطس 2018 02:04 م
إصابة 16 شخص فى حادث تصادم 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة بالشرقية حادث سيارة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب 16 شخصا فى حادث تصادم وقع بين 3 سيارات، أمام قرية الظواهرية بمحافظة الشرقية، اليوم، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين لمستشفي الحسينية، وتحويل 5 منهم إلي مستشفى الأحرار، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية،إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم أمام قرية الظواهرية.

وكشفت التحقيقات التي قام بها النقيب أحمد سالم، معاون مباحث منشأة أبوعمر، عن وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بسبب السرعة الزائدة، أسفر عن إصابة 16 شخص، تم نقلهم إلي مستشفي الحسينية العام، وتم تحويل 5 منهم إلي مستشفي الأحرار، وجاري تحرير محضر بالواقعة.


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